Argentina: inflazione di marzo al +4,8 per cento, mai così alta da 17 mesi (2)

- Nel "World economic outlook" (Weo) pubblicato ad aprile il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede per l'Argentina una crescita del pil del 5,8 per cento nel 2021. La crescita secondo l'Fmi sarà trainata in gran parte dall'incremento del prezzo delle commodities registrato negli ultimi mesi, mentre sul fronte dei rischi l'Fmi segnala che "c'è ancora molto lavoro da fare sul fronte della stabilizzazione macroeconomica". Di fatto le proiezioni del Weo non includono le stime relative né al risultato fiscale, né dell'inflazione finale per il 2021, sottolineando che si riservano questo pronostico per la conclusione del negoziato in corso con il governo di Alberto Fernandez per la ristrutturazione del credito di 44 miliardi di dollari siglato nel 2018. "Per l'Argentina, le variabili fiscali e inflazionistiche sono escluse dalla pubblicazione per il 2021-26 in quanto (variabili) in larga misura collegate ai negoziati sui programmi ancora in sospeso", si legge nel documento. Per il 2022 il Fondo prevede una crescita contenuta al +2,5 per cento, in calo rispetto al +2,7 per cento stimato a gennaio. (segue) (Abu)