Brasile: annullati tutti i processi, ex presidente Lula ritorna ufficialmente sulla scena politica (3)

- I legali di Lula sono tuttavia contrari all'annullamento dei processi e chiedono di andare fino in fondo evidenziando le responsabilità di Moro per aver agito con interesse di parte. Di fatto lo stesso Stf il 23 marzo, aveva sospeso il magistrato dalle sue funzioni proprio riconoscendo che nel "caso Guarujà" aveva agito in modo non imparziale. E proprio per questo, l'alta corte aveva deciso che il processo sarebbe dovuto ripartire da zero, annullando la validità delle stesse prove presentate per istruirlo. "La decisione è storica per lo stato di diritto e per il giusto processo", avevano commentato in quell'occasione i legali di Lula. "Abbiamo sempre sottolineato e dimostrato che Moro non ha mai servito come giudice, ma come avversario personale e politico dell'ex presidente Lula, come è stato riconosciuto finalmente anche dai giudici della Corte suprema". (segue) (Brb)