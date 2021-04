Argentina: Covid, duro scontro tra governo e città di Buenos Aires su nuove misure restrittive (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo bollettino ufficiale diramato dalle autorità sanitarie poche ore prima dell'annuncio del presidente dava conto di 25.157 nuovi casi e 368 decessi nelle ultime 24 ore, quest'ultima la cifra più alta registrata negli ultimi tre mesi. In questo modo il totale dei casi dall'inizio della pandemia è salito a 2.604.157 mentre le morti sono complessivamente 58.542. Il numero dei casi attivi nel paese sale a 267.129 e registra un tasso di crescita di oltre il 10 per cento ogni settimana nelle ultime tre settimane. Il livello di occupazione delle unità di terapia intensiva è del 62,7 per cento a livello nazionale e del 71,4 per cento nell'Amba, eppure diversi ospedali pubblici e soprattutto le cliniche private hanno denunciato di aver raggiunto già un livello di saturazione critico. Sul fronte della vaccinazione i dati ufficiali riportano ad oggi l'applicazione di 5.874.864 dosi. (Abu)