Roma: Celli (RtR), nuova mozione per attivare amministrazione e salvare Farmacap

- "Questa sera l'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità la mozione a mia firma sull'annosa vicenda di Farmacap, sottoscritta dai colleghi del Pd Baglio e Pelonzi e dai colleghi delle altre forze politiche". È quanto dichiara in una nota Svetlana Celli, capogruppo Rtr in Assemblea capitolina. "Un atto - spiega Celli - con cui chiediamo all'Amministrazione di attuare gli indirizzi già espressi dall'Assemblea a seguito dell'approvazione delle precedenti mozioni in sede di Assemblea Straordinaria sul rilancio di Farmacap. Si è parlato di un piano di risanamento che nessuno ha ancora visto, mentre l'azienda continua ad essere in estrema difficoltà sul pagamento degli stipendi e dei fornitori. Come per Ama si rinvia all'Aula la decisioni che doveva assumere la Giunta su indicazione del Consiglio, che da sempre è stato molto chiaro sul rilancio di Farmacap. Si continua a dare la colpa agli uffici e all'azienda, la quale ha invece sempre risposto prontamente alle richieste del Comune. I sindacati non sono stati ascoltati, mentre i lavoratori aspettano risposte, così come gli utenti del servizio. Dopo le commissioni sociale e bilancio di martedì scorso, finita con un altro nulla di fatto, la tenuta di Farmacap è minacciata da oltre un mese di rinvii senza risposte chiare. Il Campidoglio risolva immediatamente questa situazione". (Com)