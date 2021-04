Libia: inviato speciale Onu Kubis conclude visita di due giorni al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) Jan Kubis ha concluso oggi una visita di due giorni al Cairo dove ha incontrato le autorità egiziane e il segretario generale della Lega araba Ahmed Abou-Gheit. In base a quanto riferisce una nota di Unsmil durante la visita sono state discusse con le autorità egiziane la piena attuazione della tabella di marcia del Forum per il dialogo politico libico (Lpdf) e dell'accordo per il cessate il fuoco, lo svolgimento delle elezioni parlamentari e presidenziali il 24 dicembre 2021. Durante i colloqui con il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, è stata confermata la necessità di attuare pienamente l'accordo di cessate il fuoco, compreso il ritiro dei mercenari e delle forze straniere. L'inviato speciale ha inoltre discusso con il responsabile dell’intelligence egiziana, Abbas Kamil, gli sviluppi politici e di sicurezza e le modalità per sostenere l'unificazione delle istituzioni di sicurezza in Libia. Kubis ha anche incontrato funzionari di alto livello presso il ministero degli Affari esteri egiziano, insieme al viceministro Nazih al Naggary. Kubis ha anche avuto un colloquio il segretario generale della Lega araba Ahmed Aboul-Gheit , al quale ha illustrato gli sforzi condotti dall’Onu per coinvolgere nel dialogo le parti libiche e i vari attori internazionali. Entrambi hanno convenuto sulla necessità di andare avanti con i percorsi del dialogo politico, economico, di sicurezza e umanitario, anche sostenendo l'autorità neoeletta: il Consiglio di presidenza e il governo di unità nazionale.(Lit)