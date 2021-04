Argentina: Fmi, accordo con Buenos Aires su debito "in tempi relativamente brevi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore per l'America latina del Fondo monetario internazionale (Fmi), Alejandro Werner, ha affermato oggi che i colloqui con l'Argentina per un accordo sulla rinegoziazione del debito sono avanzati "in modo significativo" con l'obiettivo di raggiungere un accordo "in tempi relativamente brevi". Lo ha dichiarato in una conferenza stampa, sottolineando che i tempi di chiusura del negoziato per la ristrutturazione del programma Stand By siglato nel 2018 dipendono essenzialmente dal governo argentino. "Il quando dipende più dalla parte delle autorità argentine che dalla nostra", ha spiegato il direttore del Fmi. Sia Buenos Aires che il Fondo avevano inizialmente manifestato la loro intenzione di chiudere un accordo prima di maggio in modo che il paese sudamericano potesse affrontare i negoziati con il Club di Parigi per la dilazione di un pagamento di 2.400 milioni prima della scadenza. (segue) (Nys)