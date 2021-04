Argentina: Fmi, accordo con Buenos Aires su debito "in tempi relativamente brevi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo con l'Fmi e il Club di Parigi sono i punti principali del tour che vede in questi giorni il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, impegnato in Europa. Guzman si è incontrato questo giovedì a Madrid con il ministro dell'Economia spagnolo, Nadia Calvino e con il capo di stato maggiore del governo spagnolo, Ivan Redondo. Nel corso del colloquio con Calviño durato oltre un'ora, si legge in una nota di Buenos Aires, sono state esaminate le questioni dell'agenda bilaterale comune in relazione al G20 e i processi di negoziazione che l'Argentina sta portando avanti con l'istituto guidato da Kristalina Georgieva e con il Club di Parigi. Al termine della riunione, Guzman ha dichiarato che "per raggiungere un accordo con l'Fmi è necessario costruire il consenso tra tutti gli azionisti sulla solidità del programma che stiamo proponendo dall'Argentina". "Con il secondo vice primo ministro e ministro dell'Economia, Nadia Calviño, ci stiamo muovendo in quella direzione", ha aggiunto. (segue) (Nys)