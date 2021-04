Argentina: Fmi, accordo con Buenos Aires su debito "in tempi relativamente brevi" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tappa romana era proseguita sempre mercoledì con un faccia a faccia di Guzman con rappresentanti di imprese italiane di primo piano che operano nel paese. L'incontro, tenuto all'ambasciata Argentina a Roma con il capo delegazione Roberto Carlés a fare gli onori di casa, ha permesso di illustrare alcune delle misure fatte a protezione degli investimenti. Guzman ha parlato dei controlli sui capitali vigenti in Argentina che ostacolano il libero flusso di capitali delle imprese straniere. Il ministro ha spiegato in questo senso che "l'Argentina cerca regolamenti basati su uno schema che incoraggia investimenti reali e scoraggia comportamenti speculativi a breve termine che hanno fatto così tanto danno all'Argentina dal 2018". Guzman ha spiegato che "questo obiettivo richiede tempo" e che la priorità in questo momento è quella di "rafforzare le esportazioni e le riserve". Il ministro ha assicurato ad ogni modo che "si stanno compiendo passi importanti" verso la flessibilizzazione dei controlli" e ha citato un recente decreto del governo in questo senso. (segue) (Nys)