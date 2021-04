Usa-Russia: Biden annuncia sanzioni contro Mosca ed espulsioni dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato in conferenza stampa di aver adottato nuove misure diplomatiche ed economiche contro la Russia, in risposta all'interferenza di Mosca nelle elezioni statunitensi. "Oggi - ha spiegato l'inquilino della Casa Bianca - ho approvato diversi passaggi legislativi tra cui l'espulsione di ufficiali russi dal Paese in conseguenza delle loro azioni. Ho anche firmato un ordine esecutivo per l'imposizione di sanzioni contro soggetti russi che hanno danneggiato gli interessi degli Stati Uniti". Biden ha quindi precisato che gli Usa "non hanno intenzione di innescare un'escalation o un conflitto con la Russia: vogliamo relazioni stabili e affidabili". Tuttavia se Mosca "interferirà di nuovo nella nostra democrazia, sono pronto ad agire per rispondere proporzionalmente", ha concluso il presidente statunitense. (Nys)