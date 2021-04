Usa-Russia: Biden rinnova invito a Putin per incontro faccia a faccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rinnovato il suo invito al presidente russo, Vladimir Putin, per un incontro bilaterale da tenersi faccia a faccia in un Paese europeo con l'obiettivo di "lanciare un dialogo strategico per la stabilità". Parlando dopo l'imposizione di nuove sanzioni contro la Russia da parte degli Stati Uniti, Biden ha ricordato la necessità che Washington e Mosca mantengano aperta la linea del dialogo per affrontare dossier cruciali come il disarmo nucleare e la sicurezza globale. Nonostante le misure economiche e diplomatiche imposte contro Mosca, l'invito del presidente Biden all’omologo russo Putin per un incontro bilaterale "resta aperto", ha detto nelle scorse ore la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel suo consueto incontro con i giornalisti. Le sanzioni permettono agli Usa una "grande flessibilità", ha spiegato Psaki. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha affermato oggi che le potenziali nuove sanzioni non contribuiranno all’incontro fra il presidente russo e la controparte statunitense. Peskov ha spiegato che Putin prenderà una decisione finale in merito alla riunione bilaterale. "Che le probabili sanzioni in discussione non contribuiranno in alcun modo a un simile incontro è certo. Ma se lo ostacolerà o no, sarà comunque una decisione dei presidenti. C'era una proposta da parte del presidente degli Stati Uniti, e inoltre questo sarà oggetto della decisione del presidente russo", ha detto ai giornalisti.(Nys)