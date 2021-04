Argentina: inflazione di marzo al +4,8 per cento, mai così alta da 17 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione a marzo in Argentina è stata del 4,8 per cento, secondo il rilevamento ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta di un dato non solo maggiore rispetto a quello delle previsioni degli analisti, che si attendevano un aumento attorno al 4 per cento, ma anche del registro più alto degli ultimi 17 mesi. L'inflazione nei primi tre mesi dell'anno accumula in questo modo un +13 per cento mentre la variazione sui 12 mesi è del +42,6 per cento. A trainare l'indice dei prezzi al rialzo nel terzo mese dell'anno sono state soprattutto le voci del paniere relative al settore dell'educazione (+28,5 per cento), l'abbigliamento (+10,8 per cento), e le bevande alcoliche ed il tabacco (+6,4 per cento). Si fa sempre più arduo per il governo in questo modo rispettare l'obiettivo fissato nella legge di bilancio che prevede un tetto del +29 per cento a dicembre. L'inflazione si conferma in questo modo il parametro macroeconomico di più difficile gestione per il governo, che non riesce a frenare l'aumento dei prezzi nonostante sia riuscito a mantenere una relativa stabilità del tipo di cambio con il dollaro. (segue) (Abu)