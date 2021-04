© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota di vendite di auto elettriche e ibride del gruppo automobilistico Stellantis aumenterà dal 14 per cento di quest'anno al 70 per cento nel 2030. È quanto annunciato dall'amministratore delegato Carlos Tavares, nel corso dell'assemblea generale degli azionisti, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. (Geb)