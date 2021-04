Argentina: Covid, duro scontro tra governo e città di Buenos Aires su nuove misure restrittive (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure, che entreranno in vigore dalle 00 di venerdì 16 e saranno in vigore fino a tutto il 30 aprile, sono state prese in base alla necessità di limitare soprattutto le riunioni sociali notturne, considerate attualmente come il principale vettore del contagio in quest'area, ma anche di ridurre ulteriormente la circolazione diurna nei trasporti pubblici. "Il problema non sono le fabbriche né i negozi dove si rispettano i protocolli, il problema centrale è nelle riunioni sociali dove la gente si rilassa (...) ed è più facile contrarre il virus", ha detto Fernandez. Il capo di Stato ha ribadito che in base al decreto promulgato la settimana scorsa tutte le province hanno la facoltà di adottare misure analoghe, ed ha invitato le autorità locali a non esitare ove necessario. "Spero che i governatori ed i sindaci comprendano che devono accompagnare il governo in questo momento difficile", ha detto. (segue) (Abu)