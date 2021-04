Roma: Pd Campidoglio, su Farmacap situazione grave subito discussione in aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante il consiglio straordinario del 10 marzo e la commissione congiunta bilancio e sociale di martedì, richiesti dal gruppo capitolino del Pd, la preoccupazione sul futuro di Farmacap è sempre più forte. Oggi, malauguratamente sono i vertici stessi dell'azienda nominati dalla sindaca, a chiedere un nuovo consiglio straordinario per esaminare ancora una volta la situazione economica e finanziaria disastrosa in cui versa l'azienda". Lo dichiara in una nota il Pd capitolino. "È bene ricordare - si legge nella nota - che abbiamo anche presentato un accesso agli atti, per chiedere di poter visionare i bilanci dal 2016 e il piano programma depositato in comune dall'azienda dal luglio dello scorso anno. Inoltre, abbiamo reiterato l'ennesima interrogazione per comprendere i motivi per cui la sindaca e la sua giunta non agiscano per interrompere una crisi che si trascina senza soluzione di continuità. Oggi in consiglio abbiamo discusso l'ennesima mozione votata all'unanimità che da un indirizzo chiaro alla sindaca ovvero quello di risanare e rilanciare Farmacap, garantire i pagamenti degli stipendi e dei fornitori e non far mancare un servizio indispensabile ai cittadini". (Com)