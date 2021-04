Farnesina: iniziative per rafforzare collaborazione Italia-Unhcr al centro incontro Di Maio Grandi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia, ha affermato Di Maio, mantiene il suo impegno ad assicurare canali complementari di migrazione per i beneficiari di protezione internazionale e confida che la buona prassi dei corridoi umanitari possa essere replicata anche in altri Paesi europei. Sempre in tema di politiche migratorie dell’Ue, l’incontro ha fornito l’occasione per un aggiornamento sui negoziati in corso per il Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, illustrando le posizioni italiane favorevoli all’individuazione di meccanismi concreti di solidarietà europea nei confronti degli Stati membri di primo ingresso, al rafforzamento della cooperazione con i Paesi terzi e al riconoscimento di un ruolo prioritario alle Nazioni Unite, che, grazie soprattutto all’Unhcr, sostengono molteplici attività di assistenza e protezione di migranti e rifugiati. (Res)