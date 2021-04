Covid: Sisto su carceri, deroga spostamenti per colloqui riafferma diritti persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il voto dell'emendamento Rossini al dl Covid-Famiglia, approvato all'unanimità, dopo una attenta riformulazione, dalle commissioni Lavoro e Affari sociali alla Camera, governo e Parlamento hanno offerto una risposta tangibile alla necessità di coniugare stato di necessità, tutela della salute, sicurezza e finalità rieducative per i detenuti, così riaffermando la priorità dei diritti della persona". Così il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto a margine dei lavori delle commissioni. "Ringrazio i relatori, la proponente, i capigruppo delle due commissioni e gli uffici del ministero della giustizia per la sensibilità dimostrata e per la soluzione individuata, che prevede una deroga al divieto di spostamento per effettuare, a tutela della salute, i colloqui con i congiunti o con persone a tanto legittimate. La ministra Cartabia continua a mostrare, e fin dagli esordi, un'attenzione costituzionalmente bilanciata: la certezza della pena non impedisce che sia perseguito, ai sensi dell'articolo 27 della Carta, l'interesse affettivo-terapeutico dei detenuti e dei loro congiunti, pur nel contesto della situazione eccezionale causata dal Covid, a protezione della salute fisica o psichica delle persone in carcere", ha concluso. (Com)