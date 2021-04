Italia-Israele: Camera-Knesset, gioia e vicinanza per 73esimo Yom Haatzamut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I componenti del gruppo di collaborazione parlamentare Italia-Israele esprimono gioia e vicinanza ad Israele in occasione del 73esimo anniversario della sua indipendenza, che quest'anno si celebra in un'atmosfera particolarmente positiva, alla luce della conclusione degli accordi di Abramo, che segnano una svolta storica per il futuro della regione. Il gruppo di collaborazione parlamentare è presieduto dal deputato Paolo Formentini (Lega) e composto dai deputati Emilio Carelli (Misto), Emanuele Fiano (Pd), Paolo Lattanzio (Pd) e Andrea Orsini (FI)."Lo Yom Haatzamut rappresenta anche un richiamo alla Comunità Internazionale al diritto di Israele di esistere e difendersi. Non ci stancheremo mai di sostenerlo", hanno dichiarato i deputati.(Com)