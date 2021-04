Auto: Stellantis aprirà fabbrica batterie per veicoli elettrici a Kaiserslautern nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2025, il gruppo automobilistico Stellantis aprirà una fabbrica di batterie per veicoli elettrici a Kaiserslautern, in Renania-Palatinato. È quanto annunciano dall'amministratore delegato Carlos Tavares, nel corso dell'assemblea generale degli azionisti. Come riferito dal quotidiano “Handelsblatt”, l'Ad ha aggiunto Stellantis inaugurerà nel 2023 un impianto per la produzione di batterie per auto elettriche a Douvrin nel Pas-de-Calais. In vista dell'espansione dell'elettromobilità, ha dichiarato Tavares, “la fornitura di batterie sarà cruciale, sarà strategica”. A tal fine, Stellantis intende aprire ulteriori siti produttivi in Europa e in America meridionale. La decisione dovrebbe essere assunta nel corso di quest'anno. (Geb)