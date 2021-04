America latina: governo Messico, dipendenza da altre nazioni causa dei ritardi in campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ritardi, le difficoltà e talvolta l'impossibilità di mandare avanti una adeguata campagna vaccinale in America latina è conseguenza di una eccessiva dipendenza dalle risorse sanitarie di altri paesi. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, intervenuto ad un evento sullo sviluppo tecnologico di vaccini della Celac, Comunità degli stati latinoamericani e caraibici di cui il paese nordamericano esercita la presidenza di turno. Occorre "sviluppare i nostri propri vaccini e ridurre drasticamente la dipendenza dall'estero, che in questo caso ha coinvolto la maggior parte dei paesi della nostra regione, ha comportato ritardi difficoltà e anche - in alcuni casi gravi - l'impossibilità di vaccinare, anche la prima fascia più esposta della popolazione", ha spiegato. Ebrard ha ricordato che il Messico ha come priorità fare in modo che si riduca il gap tra i paesi che esiste nel ricevere i vaccini e che in certe zone dell'America latina e dell'Africa è risultato particolarmente accentuato. (segue) (Mec)