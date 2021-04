America latina: governo Messico, dipendenza da altre nazioni causa dei ritardi in campagna vaccinale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra preoccupazione iniziale è stata - come abbiamo detto al G20, nelle risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e in tutti i posti in cui abbiamo potuto dirlo - segnalare che è necessario agire per ridurre l'enorme, immenso gap che c'è nell'acceso ai vaccini e per ridurre le difficoltà che stiamo affonrtando per otenerle e rendere immuni le nostre popolazioni". Il ministro ha quindi salutato come un successo e la dimostrazione che la regione può avere in questo senso un futuro, lo sviluppo di vaccini prodotti in loco. I più noti, al momento, sono i prodotti cui sta lavorando Cuba, giunti alla fase III della sperimentazione (Abdala e Soberana O2). C'è poi la ricerca portata avanti proprio dal Messico, su un prodotto il cui nome dovrebbe essere "Patria", avviato alla prima fase dei test clinici sugli umani. (segue) (Mec)