America latina: governo Messico, dipendenza da altre nazioni causa dei ritardi in campagna vaccinale (3)

- Sono 847.189 le persone morte in America latina per cause riconducibili al contagio da nuovo coronavirus. La regione, con un totale di oltre 26,7 milioni di contagi, risulta oggi la più colpita dalla pandemia, tra le grandi aree del mondo. Particolare allarme desta il Brasile, terzo nella classifica mondiale di contagi stilata dalla Johns Hopkins University, per l’incedere rapido della insidiosa variante locale e la forte pressione esercitata sulle strutture ospedaliere. Argentina, Colombia e occupano la classifica dall’undicesimo al tredicesimo posto. Il Brasile e il Messico sono inoltre secondo e terzo nella graduatoria mondiale del numero assoluto di vittime collegate alla Covid-19. Da gennaio sono iniziate le campagne di vaccinazione in diversi paesi. (Mec)