Recovery: Crippa (M5s), a Draghi le nostre priorità, proroga Superbonus e interventi per autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proroga del Superbonus 110 per cento fino al 2023 e misure di sostegno per le famiglie dei lavoratori autonomi e delle partite Iva. Sono, queste, alcune delle misure su cui abbiamo posto l'attenzione nel corso dell'incontro di oggi col Presidente del Consiglio". Lo dichiara Davide Crippa, capogruppo alla Camera del Movimento cinque stelle, a margine dell'incontro della delegazione M5s col presidente del Consiglio Mario Draghi e con il ministro dell'Economia Daniele Franco. "La proroga del Superbonus 110 per cento, misura di successo fortemente voluta dal Movimento cinque stelle e che ha già prodotto diversi effetti positivi - precisa Crippa - è una nostra priorità e abbiamo chiesto garanzie in questo senso, riguardo all'utilizzo dei Fondi del Pnrr. Del resto, il Parlamento all'unanimità, nel corso dell'esame del Piano ha richiesto la copertura fino al 2023. Oltre a questo tema - prosegue - sempre in relazione al Pnrr, abbiamo evidenziato la necessità di intervenire sulle questioni riguardanti le Pari opportunità e in particolare sulle misure che abbattano gli ostacoli che oggi limitano le possibilità, per le donne, di accesso al mondo del lavoro e alle professioni. In relazione invece al prossimo decreto Sostegni - conclude Crippa - abbiamo fatto presente che, in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo, per il Movimento è fondamentale intervenire anche con misure di sostegno per le famiglie dei lavoratori autonomi e delle partite Iva".(Com)