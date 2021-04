Argentina: Covid, duro scontro tra governo e città di Buenos Aires su nuove misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo nazionale dell'Argentina di applicare con decreto nuove severe misure restrittive della circolazione nell'area metropolitana della capitale a fronte dell'aumento esponenziale dei contagi di coronavirus ha aperto un aspro conflitto politico con il governatore della Città autonoma di Buenos Aires (Caba) e figura di spicco dell'opposizione, Horacio Rodriguez Larreta. "Non siamo stati consultati, il dialogo con il governo si è rotto, non è questo il modo di preservare la salute della nostra gente", ha affermato oggi Larreta in una conferenza stampa. Il governatore ha annunciato quindi che verranno esplorati tutti i ricorsi legali per opporsi all'applicazione delle restrizioni annunciate, in particolare la chiusura anticipata di tutti i commerci alle 19 e la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole per 15 giorni. "E' inspiegabile che non siamo stati consultati, è incomprensibile che il presidente non dialoghi con un governatore ed è la prima volta che succede", ha aggiunto Larreta. (segue) (Abu)