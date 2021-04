Argentina-Spagna: colloquio Guzman-Calvino, focus su negoziati con Fmi e Club di Parigi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di ieri a Roma, Guzman aveva incontrato in udienza privata anche Papa Francesco, per un colloquio di 50 minuti dove oltre ad illustrare la posizione di Buenos Aires non solo sulla trattativa in corso con il Fondo, si è anche discusso "come affrontare i problemi dell'architettura finanziaria ed economica internazionale che stanno provocando gravi problemi sociali, economici e di salute pubblica nel mondo". Il Pontefice, fanno sapere fonti del ministero, ha confermato per parte sua l'impegno a voler ripensare le dinamiche dell'economia globale, ridando centralità alle fasce più deboli della popolazione. L'impegno di Buenos Aires è anche quello di fare in modo che la politica del debito non sia politica di governo ma di stato. Per questo l'esecutivo porterà in parlamento il testo di un nuovo accordo utile a dar tempo all'economia di assorbire il colpo della pandemia, prima di poter estinguere l'oneroso prestito contratto. (segue) (Spm)