- Nel 2020, le vendite di Ferrari hanno subito una contrazione di poco meno del 10 per cento su base annua a 9.119 auto. Il fatturato è diminuito dell'8,1 per cento a 3,46 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'utile ha subito un crollo del 21,9 per cento a 716 milioni di euro. (Geb)