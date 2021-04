Usa: Biden, piano investimenti renderà infrastrutture resistenti a cambiamenti clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è tornato a parlare del piano di stimolo economico per le infrastrutture da 2.000 miliardi di dollari messo a punto dalla sua amministrazione. “In questo momento – ha affermato in un messaggio su Twitter - gli Stati Uniti sono al 13esimo posto al mondo per le infrastrutture, ma abbiamo il potere di cambiare. Il Piano americano per il lavoro modernizzerà le nostre strade, riparerà i nostri ponti, investirà nel trasporto pubblico e renderà le nostre infrastrutture più resistenti ai cambiamenti climatici”.(Nys)