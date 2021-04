Governo: Cdm dà via libera a Def e nuovo scostamento di Bilancio da 40 miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) - prosegue la nota - saranno utilizzate per un nuovo provvedimento di sostegno all'economia e alle imprese, in particolare per sostenere i lavoratori autonomi e le imprese più colpite dalle restrizioni adottate per contenere il contagio. Il prossimo provvedimento, inoltre, destinerà risorse al rafforzamento della resilienza delle aziende più colpite, a misure per garantire la disponibilità di credito e per sostenere la patrimonializzazione delle imprese. Le risorse a valere sul periodo 2022-2033 saranno utilizzate per definire un ulteriore insieme di interventi dedicati essenzialmente agli investimenti complementari al Pnrr, che il governo considera centrali per dare impulso alla crescita economica dei prossimi anni. Considerata la natura degli interventi programmati, il quadro macroeconomico complessivo previsto dal Documento di economia e finanza 2021 prevede che nel 2021 la crescita del Pil programmatico arriverà al 4,5 per cento. Nel 2022 il Pil crescerà del 4,8 per cento, per poi crescere del 2,6% nel 2023 e dell'1,8 per cento nel 2024. Considerando la nuova richiesta di autorizzazione all'indebitamento approvata e quanto già autorizzato in precedenza, il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è stimato all'11,8 per cento nel 2021, un livello elevato dovuto alle misure di sostegno all'economia e alla caduta del Pil. Il rapporto deficit/Pil scenderà al 5,9 per cento nel 2022, al 4,3 per cento nel 2023 e al 3,4 per cento nel 2024. Nel 2025 il rapporto tornerà sotto il 3 per cento. Il nuovo livello del debito pubblico è stimato al 159,8 per cento del Pil nel 2021, per poi diminuire al 156,3 per cento nel 2022, al 155 per cento nel 2023 e al 152,7 per cento nel 2024.(Rin)