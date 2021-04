© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Convinzione profonda del governo è che la partita chiave per il nostro Paese si giochi sulla crescita economica come fattore abilitante della sostenibilità ambientale, sociale e finanziaria". Lo scrive il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nella premessa del Documento di economia e finanza (Def), secondo quanto si legge in una bozza. (Rin)