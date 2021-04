Napoli: Carfagna, recupero Real Albergo dei Poveri finanziato da Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’audizione in Conferenza Unificata il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna ha confermato l’accordo raggiunto con il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini per inserire il recupero di una delle più grandi e famose opere monumentali del Mezzogiorno, il Real Albergo dei Poveri di Napoli, tra gli interventi direttamente finanziati nella componente Turismo e Cultura del Pnrr. Per il restauro e la restituzione alla città dell’edificio settecentesco saranno investiti 100 milioni di euro. “Rendere visitabile e viva questa meraviglia – ha detto Carfagna - è un atto doveroso verso la città e la sua storia , ma anche una scelta strategica per lo sviluppo culturale e turistico di Napoli”. (com)