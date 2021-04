Hong Kong: attivisti pro-democrazia marciano contro la legge sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attivisti filodemocratici di Hong Kong hanno marciato quest’oggi contro la Legge sulla sicurezza nazionale imposta lo scorso anno da Pechino e che, secondo i leader della protesta, colpirà anche “il giornalismo, le arti, internet e l’istruzione”. Lo riporta “Radio Free Asia”. I manifestanti hanno marciato dalla stazione di Wanchai al Centro congressi e convention nel quale il capo esecutivo Carrie Lam stava intervenendo a un evento organizzato in occasione della nuova Giornata per l’educazione alla legge sulla sicurezza nazionale. Secondo Chow Hang-trung, vice presidente dell’Alleanza di Hong Kong a sostegno dei movimenti democratici patriottici della Cina, le nuove disposizioni “non hanno fatto nulla per far sentire la gente più al sicuro”. “Abbiamo sempre più paura, i nostri diritti umani sono sempre più violati e sempre più persone finiscono in carcere. Che tipo di sicurezza è mai questa? La Legge sulla sicurezza nazionale è fondamentalmente una legge che ci priva della sicurezza”, ha affermato Chow. (segue) (Cip)