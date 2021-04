Trasporto aereo: Gava, occasione per promuovere transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono settori e comparti che, "più degli altri, hanno sofferto la crisi dovuta alla pandemia. Tra questi c’è certamente quello dei trasporti passeggeri, che è una componente decisiva di quello del turismo. Molte società sono arrivate a un passo dalla bancarotta, ma queste difficoltà possono trasformarsi in un'opportunità e diventare un nuovo inizio. Il sistema del trasporto aereo del futuro sarà molto diverso da quello che è stato. Questo stop temporaneo può rappresentare l’occasione per una profonda transizione ecologica anche di questo settore. Il principale alleato dell’ambiente ancora una volta sarà la tecnologia: ecco perché bisogna premiare gli sforzi delle aziende che, nonostante la grave crisi economica, non si fermano, ma continuano ad investire in innovazione e nuove tecnologie. Non esiste transizione ecologica frenando chi fa impresa, ma è possibile attuarla soltanto accompagnando e sostenendo le imprese attraverso una cultura sostenibile". Lo ha detto il sottosegretario alla Transizione ecologica, Vannia Gava, nel corso della Tavola rotonda "La sostenibilità nel trasporto aereo". (Rin)