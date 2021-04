Sicurezza: Brunetta, entro aprile inizio trattativa per rinnovi contrattuali comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico "è già in atto il confronto tra le amministrazioni competenti e contiamo di convocare i sindacati entro fine mese per aprire la trattativa per i rinnovi contrattuali. Apprezzo dunque l'appello che mi giunge dai parlamentari di Forza Italia, Maurizio Gasparri ed Elio Vito, al termine della consulta Difesa e Sicurezza di FI, che ha ascoltato un'ampia rappresentanza del comparto. Condivido la necessità di aprire al più presto il tavolo. E rinnovo la mia gratitudine per l'enorme contributo offerto dalle Forze dell'ordine, dalle Forze armate e del pubblico soccorso in questo anno di pandemia". Lo sottolinea in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. (Com)