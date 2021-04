Libia: Consiglio dei ministri approva disegno legge per evitare doppia imposizione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato il disegno di legge che autorizza la ratifica dell’Accordo italo-libico per evitare le doppie imposizioni in materia fiscale. Lo riferisce un comunicato stampa della Farnesina. Si tratta di un seguito concreto, caldeggiato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, alle recenti visite a Tripoli del responsabile della Farnesina e del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Come riferito dalla Farnesina, fortemente richiesto anche da parte libica, l’accordo sarà un importante strumento per sostenere il rapporto economico bilaterale, a seguito dell’insediamento in Libia del nuovo Governo unitario transitorio, e per facilitare il lavoro delle imprese.(Res)