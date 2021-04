Migranti: Fiano (Pd), Salvini si difenda nel processo e non faccia propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini attacca il segretario del Partito democratico Enrico Letta "mentre è sotto processo per delle ipotesi di reato quali il sequestro di persona e abuso d’ufficio che lui avrebbe commesso nel caso Open Arms. E quale sarebbe il legame tra questi fatti e l’incontro tra il segretario del Pd e Open Arms? Al Pd non c’è stato un incontro tra qualcuno accusato di reato e il nostro segretario, ma tra una Ong che non ha processi in corso e un segretario politico. Salvini spieghi le proprie ragioni nei processi che ha in corso, gli auguriamo, come facciamo con tutti, di uscirne bene, lasci stare la nostra attività politica di confronto con chi opera nella società civile per il salvataggio delle vite umane. Noi non conosciamo un valore più alto. Il resto è la solita propaganda". Lo afferma il deputato del Pd Emanuele Fiano, della Presidenza del gruppo Pd alla Camera, commentando il tweet del leader leghista critico sull’incontro tenutosi tra il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta e Oscar Camps, il fondatore di Open Arms. (com)