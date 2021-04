Messico: Lopez Obrador propone l'artefice del "nuovo Nafta" come ambasciatore in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe essere Jesus Seade Kuri, politico di lungo corso ed esperto negoziatore internazionale, a ricoprire il ruolo di ambasciatore del Messico in Cina. Lo ha detto il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, annunciando nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana un giro di nuove nomine che presto verranno presentate al Senato per la ratifica. "Dovremmo avere Blanca Jimenez nella nostra sede di rappresentanza in Francia. Lilia Rossbach de Pérez Gay sarà, se il Senato approverà e il governo argentino darà il suo beneplacito, la nostra ambasciatrice a Buenos Aires. E seguendo lo stesso procedimento, nella Repubblica Popolare Cinese sarà ambasciatore Jesus Seade, che ci ha aiutato molto nel negoziato sul nuovo trattato commerciale con Stati Uniti e Canada", ha detto Lopez Obrador. A novembre 2020, dopo che era sfumata la sua candidatura alla guida dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), Seade aveva annunciato le dimissioni da viceministro degli Esteri, con delega all'America del nord, e dalla politica. "Ringrazio il presidente e il ministro degli Esteri per avermi offerto di rappresentare il paese in grandi capitali all'estero, ma per il momento mi ritiro", spiegava Seade annunciando di voler tornare a vivere ad Hong Kong. (segue) (Mec)