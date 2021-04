Messico: Lopez Obrador propone l'artefice del "nuovo Nafta" come ambasciatore in Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico, che rivendica la non ingerenza negli affari dei paesi terzi come principio base della propria politica estera, mantiene con la Cina un dialogo molto fluido, nonostante lo storico legame con gli Usa. Nella gestione dell'emergenza sanitaria, Città del Messico ha fatto equamente ricorso agli naiuti di Washington e Pechino, e il gigante asiatico rimane un mercato non eludibile per considerare le sorti economiche del paese, che assieme a Perù, Cile e Colombia ha dato vita all'Alleanza del Pacifico, dinamico organismo che guarda all'estremo oriente come opportunità per sviluppare i propri traffici. Il profilo di negoziatore e "buon amico" degli Usa, suggeriscono i media messicani, farebbe di Seade l'elemento chiave per trovare il giusto equilibrio nelle relazioni. (segue) (Mec)