Messico: Lopez Obrador propone l'artefice del "nuovo Nafta" come ambasciatore in Cina (4)

- Lilia Eugenia Rossbach Suarez, candidata a ricoprire il ruolo di ambasciatrice in Argentina, è deputata del parlamento di Città del Messico nelle file di Morena (Movimento di rigenerazione nazionale), partito che ha contribuito a far nascere e che ha sostenuto la candidatura di Lopez Obrador alla presidenza del paese. Le cronache la segnalano come promotrice di riforme in materia di adozione e fautrice di misure per aumentare la protezione ai minori. L'Argentina è uno dei paesi considerati strategici dal governo messicano: con Alberto Fernandez, il primo presidente straniero a intervenire nelle conferenze stampa quotidiane, Lopez Obrador porta avanti una fitta agenda, base di un asse politico e strategico da offrire come alternativa terza in un continente da decenni diviso tra la fedeltà agli Stati Uniti e l’ascolto delle sirene socialiste, sia l’eterna Russia o l’arrembante Cina. La candidata all'ambasciata di Francia, Blanca Jimenez, aveva lasciato la settimana scorsa la direzione della Commissione nazionale dell'acqua (Conagua). (Mec)