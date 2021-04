Trasporti: Celli (RtR), su Roma-Giardinetti Campidoglio scappa da Regione e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in commissione Mobilità della Regione Lazio si parlava della riattivazione della tratta ferrotranviaria Centocelle-Giardinetti, su richiesta dalla consigliera Michela Di Biase. E, amara sorpresa, Roma Capitale e Atac non si sono presentate, nonostante l'invito del Presidente Patanè". È quanto riferisce Svetlana Celli, capogruppo della Lista civica Rtr in Assemblea capitolina. "È assurdo che, con l'esigenza di incrementare il servizio di trasporto in un quadrante, quello del Municipio 6, popoloso e deficitario, in cui è alta l'incidenza di contagi - aggiunge - l'assessore Calabrese in primis abbia scelto di fuggire e sottrarsi dal confronto con Regione e Associazioni. È un atteggiamento irriguardoso verso le Istituzione e cittadini e dimostra, ancora una volta, quanto l'Amministrazione che rappresenta è distante dalle problematiche del territorio. Infatti, non è un caso che sono rimaste disattese le mozioni sulla riapertura, votate dall'Assemblea capitolina, una della Di Biase e l'altra a firma mia, quella di giugno scorso. Nella commissione l'assessore ai trasporti Mauro Alessandri ha confermato, tramite un suo delegato, la disponibilità alla riattivazione e annunciato di aver richiesto ad Atac di quantificare il fabbisogno finanziario ed economico necessario per l'intero esercizio. Ha inoltre aggiunto di voler predisporre nei prossimi giorni un sopralluogo sulla linea. La tratta Centocelle-Giardinetti è strategica e fondamentale, lo dico da sempre, spero che Roma Capitale e Atac cambino atteggiamento per il bene della collettività". (Com)