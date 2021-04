Lavoro: Gariglio (Pd) su ex Embraco, tempo di agire, no a incontri passerella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprezziamo l'interesse del governo per risolvere la situazione dell'ex Embraco ma è tempo ora di agire concretamente per scongiurare il licenziamento degli operai: a pochi giorni dal fallimento del progetto per rilanciare l'azienda, l'incontro di oggi tra il ministro Giorgetti ed i governatori di Piemonte e Veneto, svolto senza coinvolgere sindacati e gli enti territoriali in prima linea, come il comune di Chieri, sembra però più una passerella istituzionale che un'opportunità per risolvere il problema. Così in una nota Davide Gariglio, deputato del Partito democratico. “Sono necessarie azioni concrete, basta con gli appuntamenti autoreferenziali", ha detto. (Com)