Cile: parlamento discute progetto per terzo ritiro anticipato da fondi pensione

- Il parlamento del Cile inizia oggi il dibattito sul progetto di legge che consentirebbe ai beneficiari di fondi pensione un terzo ritiro anticipato di una quota fino al 10 per cento del totale dei contributi accumulati. La misura riscuote un ampio consenso trasversale in parlamento ma è fortemente contrastata dal governo di Sebastian Pinera che avverte del pericolo di un eccessivo indebolimento del sistema della previdenza sociale. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di applicare un'ulteriore stimolo anticiclico per contrastare la crisi economica derivata dalla pandemia Covid-19. Una misura analoga era già stata adottata in due occasioni, a luglio e novembre del 2020, ed aveva permesso un'importante iniezione di liquidità nelle tasche dei cittadini e un forte stimolo alla ripresa del consumo. Secondo dati dell'Ente sulle pensioni (Superintendencia de pensiones - Sp), nella prima e nella seconda tornata i prelievi sono stati equivalenti a circa 30 miliardi di euro in totale e oltre l'85 per cento degli aventi diritto aveva fatto uso di questa facoltà. (segue) (Abu)