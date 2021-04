Cile: parlamento discute progetto per terzo ritiro anticipato da fondi pensione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito in parlamento sul terzo ritiro anticipato dei fondi pensione avviene mentre la pandemia è ancora emergenza in Cile nonostante i notevoli progressi nel piano di immunizzazione. Con 12.259.848 di dosi somministrate il governo ha già vaccinato quasi l'80 per cento della popolazione prefissata. La scarsa efficacia nella prevenzione dei contagi del vaccino CoronaVac non ha impedito una scalata dei casi positivi mentre si registra un calo dei casi gravi e dei decessi. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 5.497, mentre le vittime della Covid-19 sono state 30. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 1.094.267 casi confermati mentre sono 24.548 le morti. Da fine marzo, gran parte del paese è tornato nella fase più dura delle restrizioni per limitare un contagio che attacca soprattutto la popolazione più giovane. La campagna vaccinale intrapresa dall'esecutivo dal 3 febbraio viaggia però a un ritmo ritenuto tra i più sostenuti nel mondo. (segue) (Abu)