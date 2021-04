Sanità: Pelonzi (Pd), mistero sulla riapertura del San Giacomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il gruppo di Fratelli di Italia ha fatto un sit in sotto al San Giacomo chiedendo a gran voce la riapertura. Vedremo quale sarà il corso degli eventi. Io vorrei solo fare una domanda al senatore Rampelli: perché dopo l'amministrazione Marrazzo, voi che avete governato la Regione non avete riaperto il San Giacomo? Eppure era nelle vostre possibilità ma non avete fatto nulla. Perché?". È quanto dichiara, in una nota, Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in Campidoglio. (Com)