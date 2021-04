Milano: Tasca, previsioni bilancio fondate su elementi di razionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni sulle entrate messe nel bilancio 2021 del Comune di Milano ritenute "sovrastimate" dall'organo di revisione contabile, sono state elaborate con "rigore logico e oggettivo". Lo ha rivendicato l'assessore a Bilancio e Demanio Roberto Tasca, replicando in Consiglio comunale proprio ai revisori dei conti, il cui parere - ha sottolineato l'esponente della giunta Sala - "è da ritenersi favorevole, salvo il tema delle previsioni". "Vorrei uscire dalla logica del 'è alto o è basso', io seguo la logica della scientificità delle cose. La Banca d'Italia e il Fondo monetario internazionale dicono che il 2020 si è chiuso con un Pil al -9 per cento. I due istituti per l'anno 2021 hanno confermato a gennaio che le previsioni sono tra il +3,9 e il +4,2, mentre per gli anni 2017, 2018 e 2019 erano del +1,7, +0,9 e 0. Abbiamo messo sulle colonne l'andamento atteso del Pil degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e sotto l'andamento delle entrate, perché le previsioni non si fanno con la sfera di cristallo o con la lampada di Aladino, ma con un minimo di rigore almeno logico e soprattutto oggettivo", ha detto Tasca, respingendo l'osservazione che "il bilancio preventivo debba essere fatto riflettendo esattamente i dati di chiusura 2020". "La credibilità di chi fa delle previsioni - ha aggiunto Tasca, rivendicando che il bilancio 2020 si è chiuso come Palazzo Marino aveva previsto già in corso d'anno - e la sostanza logica delle previsioni elaborate, mi spingono a dire che non sono previsioni imprudenti, ma fondate su elementi di razionalità". (segue) (Rem)