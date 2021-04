Milano: Tasca, previsioni bilancio fondate su elementi di razionalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore si è quindi impegnato "in una situazione straordinaria" come quella attuale, a "muoversi in una condizione dinamica", proseguendo con il "controllo della spesa", con la "negoziazione con il governo (domani mattina siamo convocati dalla viceministro Castelli che ha la delega agli enti locali per discutere dei fabbisogni che ancora non sono stati coperti con il decreto Sostegni)" e infine a "mantenere anche un'attenzione molto cauta alle problematicità della città", cioè senza tagliare i servizi. Infine Tasca ha sottolineato le conseguenze di un'approvazione del bilancio oltre il 30 aprile, andando quindi in esercizio provvisorio. "L'unico tema vero che abbiamo è che, dati gli emendamenti presentati, probabilmente sarà necessario andare oltre al 30 aprile con l'approvazione del bilancio. Siccome molti dei consiglieri non sanno quale sarà l'impatto della gestione provvisoria sulla città, allora io vi chiedo la cortesia di dare voi, che siete i portatori dell'attività di controllo e vigilanza, l'indicazione di che cosa accade se non approviamo il bilancio entro il 30 aprile e cosa accade in termini di disponibilità dell'avanzo se non approviamo il consuntivo. Fatelo, perché in questo modo avremo modo di dimostrare a tutti i consiglieri e soprattutto alla città qual è la responsabilità politica che si va ad affermare con questo tipo di percorso", ha concluso Tasca, rivolto ai revisori. (Rem)