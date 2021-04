© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per la giornata di domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore all'Educazione Laura Galimberti interviene al webinar dal titolo "Igiene nelle scuole, oltre la pandemia", organizzato da Essity e promosso da Il Sole24Ore. Partecipano inoltre Diana De Marchi, Presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili, Anna La Rocca, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Luigi Galvani" di Milano, Carlo Gargiulo, Medico di medicina generale, opinionista scientifico radio televisivo, Barbara Floridia, Sottosegretaria all'Istruzione, Riccardo Trionfera, Commercial Director Professional Hygiene Tork.Evento online (ore 10.00)L'assessore all'Educazione Laura Galimberti partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto di Forestami, "Scuola Forestami", a cura di Parco Nord Milano, realizzato con il contributo di AXA e promosso dal Comune di Milano. Intervengono inoltre Stefano Boeri, Presidente del Comitato Scientifico di Forestami, Riccardo Gini, Direttore del Parco Nord Milano, Patrick Cohen, CEO del Gruppo AXA Italia e Veronica Scazzosi, Project Manager di Frame-Festival della ComunicazioneEvento online sulla pagina Facebook di Parco Nord Milano (ore 10.30)REGIONEL'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato partecipa, su delega del presidente Attilio Fontana, alla cerimonia di giuramento degli allievi del corso 'Buffa di Perrero III' della scuola militare 'Teulié'.Scuola militare 'Teuile'', Corso Italia 58 (ore 10.50)VARIEGiuramento Solenne degli allievi della Scuola Militare Teuliè alla presenza del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino.Cortile D’onore della Scuola Militare Teuliè, Corso Italia 58 (ore 10.30)Inaugurazione giardini di via Padova. Partecipano il presidente del Municipio 2 e vicecommissario della Lega Milano Samuele Piscina, l’assessore municipale al Verde Marzio Nava, l’assessore municipale ai Lavori pubblici Luca Lepore e l’assessore municipale alla Famiglia Michelina Capobiancovia Padova 282 (ore 11.00)La Lega organizza un presidio davanti alla moschea abusiva in viale Jenner 50. Sono presenti al presidio il Commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini, gli onorevoli Silvia Sardone e Igor Iezzi e il consigliere comunale della Lega, Massimiliano Bastoniviale Jenner 50 (ore 13.00) (Rem)