Alitalia: Castaldo (M5s), da Esteva Mosso grave conflitto di interessi

- “Carles Esteva Mosso, direttore generale aggiunto della Commissione europea con delega agli aiuti di Stato, lascia l’antitrust dell’Ue per andare a lavorare per lo studio legale 'Latham e Watkins', che per Lufthansa ha seguito proprio la questione degli aiuti di Stato. Ciò configura un gravissimo conflitto di interessi di fronte al quale non possiamo girarci dall’altra parte”. A dirlo il vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente del Movimento 5 stelle Fabio Massimo Castaldo. “Più volte la commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager si è mostrata intransigente sul nuovo piano industriale di Alitalia per il problema degli aiuti di Stato, mentre, dall’altra parte, ha autorizzato la ricapitalizzazione per importi ben superiori di Air France e Lufthansa, fatta dai rispettivi Paesi. Anche alla luce di ciò, attendiamo un chiarimento da Vestager: siamo di fronte a un fatto gravissimo che rischia di minare, nella percezione dei cittadini europei, il ruolo imparziale dell’istituzione stessa”, conclude Castaldo.(Com)