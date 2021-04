Cina-Spagna, colloquio tra ministri Esteri su rapporti bilaterali, regionali e multilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri spagnola, Arancha González Laya, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il suo omologo cinese, Wang Yi. Sono stati discussi i principali aspetti delle relazioni bilaterali, così come le relazioni tra l'Unione europea e la Cina, e le questioni regionali e multilaterali, compresi i diritti umani, Hong Kong, il cambiamento climatico e la biodiversità e il commercio internazionale. Come riferisce una nota del ministero degli Esteri spagnolo, González Layaa sottolineato il "dialogo franco" che la Spagna ha mantenuto con la Cina come partner strategico durante l'ultimo anno, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, e ha accettato l'invito a visitare la Cina quando le circostanze sanitarie lo permetteranno. Entrambe le parti hanno esaminato lo stato delle relazioni economiche e commerciali bilaterali e hanno indicato aree con un grande potenziale di collaborazione, come la cultura, lo sport e l'apprendimento della lingua spagnola. (Spm)