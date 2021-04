Sud: M5s, con fondi infrastrutture spinta per la trasformazione energetica e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la pubblicazione del Programma di Azione e Coesione 14-20 si mettono a disposizione risorse preziosissime per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno". Lo sottolineano in una nota le deputate e i deputati del Movimento 5 stelle in commissione Trasporti. "Grazie al completamento delle graduatorie – aggiungono -, dell'asse A (80 milioni) e D (170 milioni) del Pac si mettono a disposizione importanti risorse per interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile e digitalizzazione dei processi portuali, tutte misure che consentiranno di mettere il piede sull'acceleratore sull'ammodernamento di importanti infrastrutture del Mezzogiorno. Mentre le graduatorie degli assi B e C saranno pubblicate entro la fine di aprile. Il completamento degli interventi del programma è fissato al 2023 e bisogna viaggiare spediti e trasformare le risorse ottenute in opere concrete utili ai cittadini", concludono i parlamentari M5s.(Com)