Vaccini: Cecchetti (Lega), Pd critica Lombardia ma oggi tace su Toscana ultima per dosi ad anziani

- Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, dichiara in una nota: "Come mai oggi il Pd tace? Come mai oggi il Pd con i vari parlamentari italiani o europei come la Quartapelle o Majorino, quelli che ogni giorno inondano le agenzie di comunicati per denunciare piccoli disguidi e ritardi che vedono solo loro nelle vaccinazioni in Lombardia, oggi tacciono mentre la Regione Toscana da loro disastrosamente governata è ultima per le vaccinazioni agli over 80 e oggi coinvolta da una grave inchiesta per reati ambientali, con connessioni anche con l'Ndrangheta, che vede indagato il capo di gabinetto del governatore Giani e un consigliere regionale del Pd? Il gatto gli ha mangiato la lingua? O sono bravi a gridare solo quando c'è un ritardo di mezz'ora in un centro vaccinale della Lombardia, che intanto è diventata una delle Regioni più efficienti come modello vaccinale". (Com)