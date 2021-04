Israele: Covid, da domenica stop a obbligo mascherine negli spazi aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele revocherà l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto a partire da domenica 18 aprile. Lo ha annunciato oggi il ministro della Salute Yuli Edelstein, aggiungendo di aver incaricato il direttore generale del ministero, Chezy Levy, di firmare una direttiva a tal fine. Come riporta il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, la decisione era in fase di discussione da diverse settimane, ma le autorità hanno deciso di aspettare fino alla fine delle feste nazionali di Yom Hazikaron e Yom Haatzmaut, temendo che le celebrazioni senza mascherina potessero portare a un picco nei Covid-19. In Israele, la gran parte degli esperti concorda sul fatto che il rischio di contrarre il coronavirus all'aperto è molto limitato. Il paese ha attualmente solo 3.000 casi attivi, in calo rispetto alla scorsa settimana. "Le mascherine hanno lo scopo di proteggerci dal coronavirus", ha dichiarato il ministro della Salute. "Dopo che i nostri professionisti sono giunti alla conclusione che non sono più necessarie all'aperto, ho deciso di consentirlo secondo le loro raccomandazioni", ha dichiarato.(Res)